Путин заявил о сложностях с диспансеризацией в России после COVID-19

Система диспансеризации после COVID-19 в России сейчас работает не так эффективно, как хотелось бы. Люди боятся столкнуться с инфекциями в больницах, однако медики делают все для их безопасности. О таких сложностях заявил президент Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

По словам главы государства, пока диспансеризацию прошли около миллиона человек.

Путин подчеркнул, что после коронавируса многим гражданам требуется длительное восстановление. По мнению главы государства, для этого в больницах России созданы хорошие условия, однако всю систему диспансеризации важно и дальше развивать.

Президент пояснил, что в России более 200 уголовных дел было возбуждено за подделку ковид-сертификатов.

Путин считает, что необходимо принципиально, последовательно, доходчиво и с уважением к людям объяснять гражданам о необходимости вакцинироваться, а другие способы — контрпродуктивны.

