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Путин назвал число уголовных дел за подделку ковид-сертификатов

Владимир Путин: более 200 уголовных дел в России возбуждено за подделку ковид-сертификатов

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Более 200 уголовных дел возбуждено в России за подделку ковид-сертификатов. Такое число назвал президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на Youtube ведет ТАСС.

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В основном, отметил глава государства, дела возбуждают по двум статьям: подделка документов и должностные преступления. «По-моему, 270 с лишним дел уже», — сказал Путин.

Он отметил также, что нужно принципиально, последовательно, доходчиво и с уважением к людям объяснять гражданам о необходимость вакцинироваться, а другие способы — контрпродуктивны. В частности, считает президент, усиление ответственности за отказ от вакцинации не приведет позитивным результатам и увеличению числа привитых граждан.

«Бороться нужно с правонарушениями, а не с законопослушными людьми», — отметил Путин.

Пресс-конференция главы государства в этом году проходит в очном формате в центральном выставочном зале «Манеж». На нее аккредитовали более 500 журналистов. Перед мероприятием их обрабатывали частицами серебра.

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Евгения Куликова
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