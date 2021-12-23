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Путин ответил на вопрос о дефолте «Роснано»

Путин о дефолте «Роснано»: это непростая проблема

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос о дефолте по облигациям государственной венчурной компании «Роснано». Трансляция ведется на YouTube-канале «России 24».

«Это непростая проблема. Я не буду сейчас называть цифры. Кто-то говорит, [что долг составляет] 140 миллиардов [рублей], кто-то — 102 миллиарда. По-разному оцениваются эти проблемы в стоимостном выражении — правительством, самой компанией. Вы знаете, что к работе приступило новое руководство», — сказал Путин.

«Надо сказать, что компания «Роснано» по сути венчурная компания. И, не буду скрывать, я был одним из инициаторов создания этой компании, потому что считал так же, как и в свое время подталкивал правительство и соответствующие финансы, наш финансово-экономический блок к финансированию создания нашей спутниковой группировки «Глонасс»», — добавил Путин.

В конце ноября «Роснано» провела переговоры с кредиторами, держателями облигаций о возможности реструктуризации долга. При этом несколько выпусков бумаг обеспечены государственными гарантиями. Это в свою очередь привело к приостановке торгов бумагами на Московской бирже. Впоследствии компания произвела выплаты по выпускам, погашение которых было намечено на 1 декабря.

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Платон Щукин
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