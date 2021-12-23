Путин поддержал Джоан Роулинг в вопросе о новой этике

Президент России Владимир Путин поддержал писательницу Джоан Роулинг, отвечая на вопрос о культуре отмены и новой этике. Свою точку зрения на этот счет глава государства изложил в ходе ежегодной пресс-конференции, трансляцию ведет РИА Новости.

По словам российского лидера, в этом вопросе он придерживается традиционного подхода: «мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина». Он также выразил надежду, что у общества есть внутренняя моральная защита, продиктованная конфессиями России. «На Западе же мы должны взять только самое лучшее и прогрессивное, что позволяет развиваться и "быть на марше"», — добавил он.

Ранее Роулинг осудила решение шотландской полиции называть трансгендерных насильников женщинами. Создательница «Гарри Поттера» поделилась ссылкой на статью в Times, в которой говорится, что правоохранительные органы Шотландии будут регистрировать совершивших изнасилование мужчин как женщин, если они будут так себя идентифицировать. Писательница прокомментировала новость, вспомнив про строчки из романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». «Война — это мир. Свобода — это рабство. Незнание — это сила. Человек с пенисом, который изнасиловал вас, — это женщина», — написала Роулинг.

Летом 2020 года она высмеяла авторскую колонку с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Роулинг пошутила, что автор колонки забыл слово «женщина». В результате ее обвинили в трансфобии.