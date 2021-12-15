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Роулинг осудила решение полиции называть трансгендерных насильников женщинами

Писательница Джоан Роулинг раскритиковала шотландскую полицию из-за трансгендеров
Джоан Роулинг

Джоан Роулинг. Фото: Ben Pruchnie / Getty Images

Британская писательница Джоан Роулинг осудила решение шотландской полиции называть трансгендерных насильников женщинами. Пост на эту тему появился в ее Twitter-аккаунте.

Создательница «Гарри Поттера» поделилась ссылкой на статью в Times, в которой говорится, что правоохранительные органы Шотландии будут регистрировать совершивших изнасилование мужчин как женщин, если они будут так себя идентифицировать. При этом не имеет значения, прибегал ли преступник к хирургической коррекции пола.

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Писательница прокомментировала новость, вспомнив про строчки из романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». «Война — это мир. Свобода — это рабство. Незнание — это сила. Человек с пенисом, который изнасиловал вас, — это женщина», — написала Роулинг.

В июле Роулинг поделилась поступающими сообщениями с угрозами от транс-активистов. В частности, автору желали найти в почтовом ящике самодельную бомбу.

Скандал вокруг писательницы разразился после того, как летом 2020 года она высмеяла авторскую колонку с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Роулинг пошутила, что автор колонки забыл слово «женщина». В результате ее обвинили в трансфобии.

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Марина Погосян
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