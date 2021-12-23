Сбер подвел итоги научно-исследовательской деятельности в 2021 году

В 2021 году ученые и инженеры Сбера получили 90 патентов на исследования, опубликовали и представили к публикации 77 научных работ в ведущих мировых журналах. Работы Сбера были включены в сборники трудов крупнейших мировых конференций по искусственному интеллекту (ИИ) уровня А и А*. Такие данные приведены в информационном сборнике «Наука в Сбере 2021», содержащем основные результаты научно-исследовательской деятельности Сбера в 2021 году.

Как отмечено в сборнике, Сбер привлекает самых талантливых инженеров и исследователей по стратегически важным технологическим направлениям и тесно сотрудничает с ведущими российскими институтами и научными центрами. Синергия между научным сообществом и бизнесом создает хорошие предпосылки для технологических прорывов, что позволяет Сберу создавать длительное конкурентное преимущество и предоставлять своим клиентам лучшие решения.

«Сбер сегодня — это передовая технологическая компания. Здесь работают исследователи и инженеры, обеспечивающие конкурентное преимущество нашим платформам, продуктам и сервисам. Результаты прикладных разработок приносят реальную пользу клиентам, повышая эффективность компаний экосистемы Сбера, они защищены патентами, отмечены национальными и международными премиями. Наши open-source продукты все шире используются сообществами разработчиков по всему миру. Взаимодействуя с ведущими учеными и практиками, нельзя не понять: мир науки и корпораций сегодня меняется на глазах. Сокращается дистанция между фундаментальными научными открытиями и прикладными результатами, приводящими к новым продуктам и новой конкурентоспособности: то, что сегодня наука, завтра уже технология, а послезавтра — продукт», — отметил Альберт Ефимов, вице-президент, директор Управления исследований и инноваций Сбербанка.

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Доклады исследователей Сбера в течение года публиковались в сборниках трудов самых высокоцитируемых мировых конференций по ИИ и робототехнике. Они, в частности, посвящены различным проблемам компьютерной лингвистики и особенностям работы над бенчмарком Russian SuperGLUE 1.1 и языковой моделью ruGPT-3 XL. Целый ряд статей описывает вклад Сбера в борьбу с COVID-19 и применение ИИ в других направлениях медицины. Рассматриваются такие темы, как развитие технологий компьютерного зрения, новые методы проектирования нейросетей, распознавание рукописного текста и другие.

В текущем году Сбер запустил новые совместные исследования с Российским квантовым центром, Сколтехом, ВШЭ, МФТИ, МИЭМ, МГУ, МИСиС, РЭШ, Институтами океанологии, географии и вычислительной математики РАН. Более того, в этом году Сбер сделал важный шаг в поддержке фундаментальных исследований, инициировав Научную премию с призовым фондом в 60 миллионов рублей. Лауреаты премии в трёх номинациях («Физические науки», «Цифровая вселенная» и «Науки о жизни») будут объявлены в марте 2022 года.

В ноябре 2021 года Сбер стал индустриальным партнером трех исследовательских центров в сфере ИИ. Благодаря поддержке Сбера три ведущих университета страны смогут получить дополнительно порядка 2,7 миллиарда рублей субсидий от государства на развитие перспективных проектов с применением ИИ.

В конце года команда Лаборатории робототехники Сбербанка заняла первое место в конкурсе Shifts Challenge для специалистов в сфере машинного обучения в номинации «Предсказание движения транспортных средств» (Vehicle Motor Prediction), а объединенная команда Сбера и Института искусственного интеллекта AIRI победила в номинации для нейросетей соревнования NetHack Challenge.

Кроме того, Сбер курировал тему ИИ в рамках Года науки и технологий, организовав такие научно-технологические мероприятия, как международный конкурс по ИИ среди детей, серию мероприятий по ИИ и анализу данных AI Journey и AI Journey Junior, «Урок цифры» и другие.