Раскрыт вопрос Шнурова Путину
Основатель группы «Ленинград» и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров не смог во время пресс-конференции задать президенту России Владимиру Путину вопрос. Он планировал спросить, не собирается ли глава государства объявить амнистию. Об этом Сергей Шнуров рассказал «Ленте.ру». Его слова передала пресс-служба канала RTVI.
«Вся страна знает про нравы в российских зонах. Что, если секрет в том, чтобы меньше людей сажать? Тюрьма ведь не исправляет, а калечит. За наркотики сидит примерно каждый седьмой человек, и многие из них — потребители, «закладчики» — обычные студенты, молодежь, а вовсе не наркобароны, в интернете написал глупость, в магазине что-то стащил», — поделился Шнуров. Журналист рассказал, что собирался спросить у президента, не хочет ли тот повторить амнистию, ведь Путин начинал свое правление с помилований.
Вы свое правление начинали с широкой амнистии. (...) Может, повторить?
Шнуров отметил, что не расстроился, что ему не дали слово, так как это рабочая ситуация. «Шансы оценил сразу как 507/1», — подчеркнул он.
Большая ежегодная пресс-конференция президента прошла 23 декабря в очном формате. На мероприятии присутствовали 507 сотрудников СМИ. Обычно журналисты сами аккредитовывались на пресс-конференцию, но в этом году их выборочно приглашал Кремль.