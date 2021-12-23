Раскрыт вопрос Шнурова Путину

Основатель группы «Ленинград» и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров не смог во время пресс-конференции задать президенту России Владимиру Путину вопрос. Он планировал спросить, не собирается ли глава государства объявить амнистию. Об этом Сергей Шнуров рассказал «Ленте.ру». Его слова передала пресс-служба канала RTVI.

«Вся страна знает про нравы в российских зонах. Что, если секрет в том, чтобы меньше людей сажать? Тюрьма ведь не исправляет, а калечит. За наркотики сидит примерно каждый седьмой человек, и многие из них — потребители, «закладчики» — обычные студенты, молодежь, а вовсе не наркобароны, в интернете написал глупость, в магазине что-то стащил», — поделился Шнуров. Журналист рассказал, что собирался спросить у президента, не хочет ли тот повторить амнистию, ведь Путин начинал свое правление с помилований.

Вы свое правление начинали с широкой амнистии. (...) Может, повторить? Сергей Шнуров генеральный продюсер телеканала RTVI

Шнуров отметил, что не расстроился, что ему не дали слово, так как это рабочая ситуация. «Шансы оценил сразу как 507/1», — подчеркнул он.

Большая ежегодная пресс-конференция президента прошла 23 декабря в очном формате. На мероприятии присутствовали 507 сотрудников СМИ. Обычно журналисты сами аккредитовывались на пресс-конференцию, но в этом году их выборочно приглашал Кремль.