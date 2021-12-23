В Роспотребнадзоре раскрыли сроки появления симптомов при заражении омикроном

При заражении человека омикрон-штаммом коронавируса симптомы заболевания могут появиться на следующие сутки или через день. Об этом РИА Новости рассказала заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

При этом врач отметила, что, по сегодняшним данным, инкубационный период при заражении этим вариантом чаще всего составляет три-шесть дней. Она подчеркнула, что быстрый рост числа заразившихся указывает на сокращение инкубационного периода при омикроне по сравнению с дельта-штаммом.

Ранее директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов рассказал, что в России разработали тест, который способен не просто выявлять коронавирус, но и сразу определять омикрон-штамм это или нет. По его словам, подобные тест-системы были созданы в научных организациях Роспотребнадзора. Максютов отметил, что с помощью данного прибора можно сразу ответить на два вопроса: заражен ли человек, и, если болен, это вариант омикрон или нет.

