В России разработали тест для определения омикрон-штамма коронавируса

В России разработали тест, который способен не просто выявлять коронавирус, но и сразу определять омикрон-штамм это или нет. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов, передает РИА Новости.

По его словам, подобные тест-системы были созданы в научных организациях Роспотребнадзора. Максютов отметил, что с помощью данного прибора можно сразу ответить на два вопроса: заражен ли человек, и, если болен, это вариант омикрон или нет. Помимо этого, он добавил, что на данный момент тест-системы проходят лабораторные исследования, если будет необходимость, то они будут зарегистрированы и начнут применяться.

Ранее директор центра «Вектор» рассказал, что омикрон-штамм коронавируса может распространяться в три раза быстрее, чем дельта-штамм. Он уточнил, что это предварительные оценки. Максютов также отметил, что новый штамм COVID-19 технически возможно вывести искусственно. В то же время он выразил надежду, что никто в мире не проводит сознательно подобные работы.

