Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В «Векторе» рассказали о темпах распространения омикрона

Директор «Вектора» Максютов: омикрон-штамм распространяется в три раза быстрее дельты

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Омикрон-штамм коронавируса может распространяться в три раза быстрее, чем дельта-штамм. Такую оценку дал директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов, пишет ТАСС.

Он уточнил, что это предварительные оценки.

Максютов также отметил, что новый штамм COVID-19 технически возможно вывести искусственно. В то же время он выразил надежду, что никто в мире не проводит сознательно подобные работы.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что вернувшиеся в Россию граждане, которые заразились омикрон-штаммом коронавируса, чувствуют себя хорошо. По ее словам, практически все вернувшиеся россияне c омикрон-штаммом имели иммунитет к COVID-19: 7 из них переболели, а 11 оказались привиты разными вакцинами.

Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Умер основатель «Билайна»
Дзюба рассказал о своей реакции на критику
В Кремле назвали условия для следующего саммита Путина с Байденом
В «Векторе» рассказали о темпах распространения омикрона
В Кремле призвали отказаться от политизации сертификации «Северного потока-2»
Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса
Названа цена соседства с принцем Гарри и Опрой Уинфри
Песков оценил возможность перекрытия газа для Европы
Американские врачи раскритиковали Байдена за пассивную борьбу с пандемией
КГБ Белоруссии задержал россиянина по делу о терроризме
Предложен новый способ лечения геморрагического инсульта
Девушка сняла брекеты после травли в юности и показала преобразившееся лицо
Украина договорилась с Венгрией по газу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter