В «Векторе» рассказали о темпах распространения омикрона

Омикрон-штамм коронавируса может распространяться в три раза быстрее, чем дельта-штамм. Такую оценку дал директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов, пишет ТАСС.

Он уточнил, что это предварительные оценки.

Максютов также отметил, что новый штамм COVID-19 технически возможно вывести искусственно. В то же время он выразил надежду, что никто в мире не проводит сознательно подобные работы.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что вернувшиеся в Россию граждане, которые заразились омикрон-штаммом коронавируса, чувствуют себя хорошо. По ее словам, практически все вернувшиеся россияне c омикрон-штаммом имели иммунитет к COVID-19: 7 из них переболели, а 11 оказались привиты разными вакцинами.