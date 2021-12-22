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Попова рассказала о состоянии зараженных омикроном россиян

Глава Роспотребнадзора Попова: у инфицированных омикроном не ухудшилось самочувствие

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Вернувшиеся в Россию граждане, которые заразились омикрон-штаммом коронавируса, чувствуют себя хорошо. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова приводит KP.RU.

«Все пациенты чувствуют себя хорошо, заболевание прошло достаточно спокойно, под медицинским наблюдением, никаких проявлений тяжелого течения выявлено не было. На сегодняшний день, они уже выздоравливают, выписываются из стационара», — рассказала Попова.

Она отметила, что практически все вернувшиеся граждане c омикрон-штамм имели иммунитет к COVID-19: семеро из них переболели, а 11 оказались привиты разными вакцинами.

Ранее Анна Попова в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19 заявила, что в России выявили уже 41 случай заболевания новым омикрон-штаммом коронавируса.

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Никита Абрамов
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