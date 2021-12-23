Илон Маск раскритиковал культуру отмены и призвал строить общество без осуждения

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск обрушился с критикой на сторонников движения культуры отмены. Об этом он рассказал порталу Babylon Bee.

По его словам, вокисты (от англ. woke — «пробуждаться», движение также известно как SJW, «борцы за социальную справедливость» — прим «Ленты.ру») не двигаются в сторону позитивно настроенного общества, в котором юмор будет восприниматься адекватно. «Вокизм хочет, по сути, сделать юмор чем-то нелегальным. Мы что, хотим общество без юмора, полное осуждения и ненависти? Вокизм — это культура разделения, остракизма и ненависти», — сказал миллиардер.

Маск отметил, что вокизм дает озлобленным людям щит для того, чтобы те оставались озлобленными и жестокими.

Ранее гитарист группы Queen Брайан Мэй выступил против культуры отмены, заявив, что в обществе царит атмосфера страха, а люди боятся говорить то, что думают. Гитарист также отметил, что если бы группа Queen появилась сейчас, ей бы пришлось набирать в коллектив людей разного пола, разного цвета кожи, а также одного трансгендера. Мэй напомнил, что лидер группы Фредди Меркьюри родился в Занзибаре, но никто никогда не обсуждал это. «Он был музыкантом, он был нашим другом, он был нашим братом. Нам не нужно был думать: "О, теперь нам надо с ним работать? А у него подходящий цвет кожи? А у него правильная сексуальная ориентация?"» — сказал гитарист.

Культура отмены — современная форма критики и наказания человека или группы лиц путем лишения поддержки, осуждения и бойкотирования как онлайн, так и в реальном мире. Поводом может стать как спорное или неполиткорректное высказывание вслух, так и текстовый пост в интернете. Зачастую это приводит к потере работы, лишению ранее полученных наград и разрушению репутации человека.

Причины травли людей, взгляды которых противоречат новой морали, стали одной из центральных тем проекта «Ленты.ру» под названием «Проблемы первого мира». Материалы объединены темой кризиса либеральных ценностей в западном мире и раскола в обществе. В них идет речь о том, как идеи свободы и всеобщего равенства превращаются в инструмент угнетения, а борьба за права одних групп людей оборачивается бесправием других.

