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Путин рассказал о поддержке страдающих от смертельной болезни детей

Президент России Путин о поддержке больных СМА детей: в целом работа настроена

Фото: Reuters

Для поддержки детей, страдающих от смертельной болезни — спинальной мышечной атрофии (СМА), был создан фонд «Круг добра». В целом работа настроена. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которого на Youtube ведет ТАСС.

Он отметил, что источником финансирования фонда является повышение налогов на доходы физических лиц.

«Если раньше такую поддержку получали 74 человека всего в стране из бюджетных средств различного уровня, то теперь свыше 100 и уже, по-моему, к тысяче подбирается. На порядок больше. В целом работа настроена», — рассказал Путин.

Глава государства добавил, что власти думают над расширением программы помощи, чтобы в дальнейшем можно было включить в нее совершеннолетних больных СМА.

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Никита Абрамов
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