Минюст безуспешно пожаловался на второго адвоката Сафронова по делу о госизмене

Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Ленинградской области не нашла нарушений в деятельности защитника Евгения Смирнова, представляющего интересы советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова по делу о госизмене. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Минюст пожаловался на адвоката за его неявку на следственные действия и требовал привлечь к ответственности. Квалифкомиссия, изучив представление ведомства, пришла к выводу, что следственные действия по делу Сафронова состоялись в присутствии других его защитников, и рекомендовала закрыть производство в отношении Смирнова. Тем самым Минюсту во второй раз отказали в представлении против адвоката.

Председатель комиссии по защите прав адвокатов, член совета Адвокатской палаты Ленобласти Евгений Тонков заявил, что обращение Минюста вызвало удивление, «попытка повлиять на адвоката Смирнова в части его профессиональных обязанностей выглядит убого и прямолинейно, будто орган юстиции использует полицейскую дубинку, а это недопустимо в современном обществе». Член комиссии по защите прав адвокатов Адвокатской палаты Ленобласти Денис Лактионов считает, что ФСБ ищет недостойные способы борьбы с адвокатами. По его мнению, спецслужбы используют Минюст как инструмент против защитников Сафронова, чтобы вывести их из дела. Он указал, что в Минюсте уже более десяти представлений вынесли на адвокатов Сафронова.

Сафронову вменяют передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности спецслужбе НАТО. По версии следствия, он передал спецслужбам Чехии секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Своей вины Сафронов не признает.