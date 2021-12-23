Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Минюст безуспешно пожаловался на второго адвоката Сафронова по делу о госизмене

«Ъ»: Минюсту отказали в требовании наказать адвоката Сафронова по делу о госизмене

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Ленинградской области не нашла нарушений в деятельности защитника Евгения Смирнова, представляющего интересы советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова по делу о госизмене. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Минюст пожаловался на адвоката за его неявку на следственные действия и требовал привлечь к ответственности. Квалифкомиссия, изучив представление ведомства, пришла к выводу, что следственные действия по делу Сафронова состоялись в присутствии других его защитников, и рекомендовала закрыть производство в отношении Смирнова. Тем самым Минюсту во второй раз отказали в представлении против адвоката.

Председатель комиссии по защите прав адвокатов, член совета Адвокатской палаты Ленобласти Евгений Тонков заявил, что обращение Минюста вызвало удивление, «попытка повлиять на адвоката Смирнова в части его профессиональных обязанностей выглядит убого и прямолинейно, будто орган юстиции использует полицейскую дубинку, а это недопустимо в современном обществе». Член комиссии по защите прав адвокатов Адвокатской палаты Ленобласти Денис Лактионов считает, что ФСБ ищет недостойные способы борьбы с адвокатами. По его мнению, спецслужбы используют Минюст как инструмент против защитников Сафронова, чтобы вывести их из дела. Он указал, что в Минюсте уже более десяти представлений вынесли на адвокатов Сафронова.

Сафронову вменяют передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности спецслужбе НАТО. По версии следствия, он передал спецслужбам Чехии секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Своей вины Сафронов не признает.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Минобороны России проведет масштабные учения десантников в Крыму и на Кубани
Бывший глава СКР Кузбасса признан виновным в вымогательстве акций «Инской»
Журналисты заметили странное поведение Волочковой в московском суде
На Украине рассказали об опустошении месторождений газа
Диетологи назвали помогающий от тяги к сладкому продукт для завтрака
Футбольные фанаты устроили кровавую драку в Лондоне
Раскрыт рискованный план Турции по «спасению лиры»
В Москве поссорившийся с охраной бара мужчина облил людей бензином и поджег
В еще одном российском регионе загорелась электростанция
В МГУ назвали неприемлемыми действия отца 9-летней студентки-вундеркинда
Средиземноморская диета оказалась полезной против COVID-19
Стюардесса в мини-юбке снялась в необычной позе в самолете и восхитила фанатов
Поклонская показала видео с нападением на ее дом в Крыму
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter