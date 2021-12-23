Сообщение о появлении новой графы в ЕПД по Петербургу оказалось недостоверным

Информация о том, что в едином платежном документе (ЕПД) по городу Санкт-Петербург появится новая графа «страхование имущества», договор по которой будет заключаться и продлеваться автоматически, оказалась недостоверной.

Ее первоисточником стали рассылаемые в мессенджерах голосовые сообщения. Кроме того, информация была размещена в сообществе «ВКонтакте» «Колпино Заводской проспект».

Как следует из указанных выше ресурсов, страхование жилплощади якобы будет вписано в общий платежный документ мелким шрифтом. При оплате квитанции договор на страхование будет заключен с «Петроэлектросбытом» и компанией «СОГАЗ», а впоследствии будет автоматически продлеваться. В публикации также указаны источники: сайт «Петроэлектросбыта», где данной информации нет, а также заметка на портале «Мойка-78», где говорится лишь о введении ЕПД. В обоих источниках данных о страховке нет.

Информацию о включении страхования жилья в ЕПД опровергли в «Петроэлектросбыте». На сайте компании указано, что данную услугу можно будет подключить только в Личном кабинете «Петроэлектросбыта», мобильном приложении «ПСК/ПЭС», центрах приема платежей и платежных терминалах «ЕИРЦ Петроэлектросбыт». В ЕПД она включена не будет. При этом услуга будет действовать один месяц и автоматически продлеваться не будет. Стоимость страхования составит 3,75 рубля за квадратный метр жилплощади.

В комментарии к записи во «Вконтакте» указано, что схема с включением страховки в квитанцию не первый месяц действует в Ленинградской области. В региональном Роспотребнадзоре пояснили, что данная услуга добавляется в единый платежный документ АО «ЕИРЦ ЛО» после адресного направления жителю договоры-оферты в бумажной форме. Подчеркивается также, что в квитанции указаны две суммы: включая страховой платеж и без страхового платежа. Способ оплаты каждый клиент может выбрать самостоятельно, страховка является добровольной.

Посты о якобы включении дополнительного платежа в ЕПД разместило лишь сообщество в соцсетях «Колпино Заводской проспект», масштаб распространения данной информации в мессенджерах оценить невозможно, так как сообщения рассылались преимущественно по чатам. При этом опровержения опубликовали такие группы во «ВКонтакте» как «Neva.Today Честные новости СПб», FlashNord, «МК в Питере — Новости Санкт-Петербурга», «Объединение избирателей Невского района» и многие другие.

