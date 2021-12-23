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Раскрыта сумма ущерба от поджога гипермаркета в Томске

Прокуратура Томской области: ущерб от пожара в «Ленте» составил около 2 миллиардов рублей

Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Сумма ущерба от пожара в гипермаркете «Лента» в Томске составила около двух миллиардов рублей. Ее раскрыл представитель прокуратуры Томской области во время судебного заседания по избранию меры пресечения россиянину, который устроил поджог магазина, передает ТАСС.

«Умышленно путем поджога повреждено имущество ООО "Лента", причинив последнему ущерб на сумму не менее 2 миллиардов рублей» — сообщил он.

Подозреваемого арестовали на два месяца.

Поджог гипермаркета «Лента» в Томске произошел 21 декабря. На записи из помещения магазина видно, что мужчина разбрызгал легковоспламеняющуюся жидкость в отделе с фейерверками, устроил поджог и ушел домой. Позднее он признался в содеянном матери, вскоре его задержали по месту жительства. Подозреваемым оказался местный житель 1988 года рождения, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности по подозрению в поджоге гипермаркета.

Персонал и посетителей магазина удалось эвакуировать, пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества»), мужчине предъявлено обвинение.

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Майя Гавашели
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