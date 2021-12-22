Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Момент поджога гипермаркета в Томске попал на видео

Полиция показала кадры пожара, который россиянин устроил в томском гипермаркете «Лента»

Полиция показала видео с моментом поджога в гипермаркете «Лента» в Томске. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видно, как россиянин разбрызгал легковоспламеняющуюся жидкость в отделе с фейерверками, устроил поджог и ушел домой.

После инцидента он признался в содеянном матери, и вскоре мужчину задержали. На него возбудили дело по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

21 декабря в секции непродовольственных товаров гипермаркета «Лента» начался пожар. Персонал и посетители магазина были эвакуированы. По данным МЧС, в результате ЧП произошло обрушение кровли на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет. Задержан 33-летний местный житель, он работал в подрядной организации ретейлера.

Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
В России описали возможные сценарии конфликта с НАТО
Названы лучшие российские сериалы года по версии критиков
Пожизненный срок сочли единственным подходящим наказанием в деле MH17
Риск заражения коронавирусом в самолете повысился в два раза
В России построили первый завод по производству беспилотников
Лукашенко заявил о предотвращении терактов в Белоруссии
Автобус с пассажирами съехал в кювет после ДТП в Новой Москве
Ивлеева показала свою квартиру в Москве
Попова рассказала о состоянии зараженных омикроном россиян
В Минздраве заявили о добровольной вакцинации подростков от коронавируса
20-летний вратарь умер после столкновения с соперником во время матча
Идущие в Азию грузовые суда с газом экстренно сменили курс на Европу
Стройкам в России предрекли катастрофу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter