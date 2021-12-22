Момент поджога гипермаркета в Томске попал на видео

Полиция показала видео с моментом поджога в гипермаркете «Лента» в Томске. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видно, как россиянин разбрызгал легковоспламеняющуюся жидкость в отделе с фейерверками, устроил поджог и ушел домой.

После инцидента он признался в содеянном матери, и вскоре мужчину задержали. На него возбудили дело по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

21 декабря в секции непродовольственных товаров гипермаркета «Лента» начался пожар. Персонал и посетители магазина были эвакуированы. По данным МЧС, в результате ЧП произошло обрушение кровли на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет. Задержан 33-летний местный житель, он работал в подрядной организации ретейлера.