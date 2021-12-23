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Путин вспомнил Гитлера в ответ на вопрос о свободе

Путин: свобода должна строиться на уважении к чувствам других

Фото: AP

Свобода должна строиться в первую очередь на уважении к другим. Об этом заявил президент Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

Отвечая на вопрос журналиста об уголовном преследовании за размещение в сети различных материалов и свободе самовыражения, глава государства вспомнил о случаях, когда на сайте проекта «Бессмертный полк» публиковали фотографии нацистских преступников, в том числе фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.

«Размещение Гитлера или Гиммлера на сайте "Бессмертного полка" — это свобода творчества? Оскорбление в адрес пророка Мухаммеда — это свобода творчества?» — задался вопросом российский лидер.

Он подчеркнул, что без свободы нет движения вперед, и власти страны должны работать над тем, чтобы обеспечить ее гражданам. Однако необходимо также заботиться о том, чтобы при этом не страдали чувства и не нарушались права других людей, подчеркнул Путин. Президент добавил, что в целом в России издавна привыкли с уважением относиться к традициям и культуре различных народов.

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Варвара Кошечкина
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