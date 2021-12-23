TikTok оказался популярнее Google

TikTok.com в конце 2021 года возглавил рейтинг самых популярных доменов, составленный Cloudflare. Об этом сообщается на сайте компании.

В 2020 году самым посещаемым ресурсом был Google.com и его сервисы, в то время как TikTok занимал седьмое и восьмое места. Однако в этом году прошлогодний лидер опустился на вторую строчку рейтинга. Третье место в этом году занял сайт Facebook.

Ранее стало известно, что TikTok вошел в тройку самых популярных соцсетей в России, обогнав «Одноклассников» и заняв третье место в рейтинге, который был подготовлен аналитиками «МегаФона»