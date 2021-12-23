Путин объяснил присвоение звания угрожавшего заключенным пытками главе УФСИН

Решения о присвоении званий должностным лицам принимаются с учетом информации из разных источников. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о главе УФСИН по Иркутской области в ходе ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

«Не то чтобы кто-то принес и положил мне какую-то бумажку, я порадовался и не глядя подписал. Я смотрю на любое предложение подобного рода, опираясь на информацию, поступающую — хочу подчеркнуть это еще раз – из разных источников», — объяснил глава государства.

Таким образом Путин прокомментировал вопрос телеведущей Ксении Собчак о присвоении звания генерала начальнику иркутского УФСИН Леониду Сагалакову, которого ранее обвиняли в угрозах пытками в отношении заключенных региона.

Так, издание «Тайга.инфо» писало, что в апреле 2020 года Сагалаков лично прибыл в ангарскую ИК-15, где до этого произошли беспорядки. По словам одного из заключенных, глава УФСИН выкрикивал угрозы в адрес отбывающих наказание. «Вы все будете ***** [сношаться]», — привел слова Сагалакова собеседник издания. После этого, отметил он, силовики начали обливать заключенных водой и избивать.

Кроме того, известно, что в период, когда Сагалаков возглавлял областное УФСИН, пытки происходили и в других колониях региона: СИЗО-1, СИЗО-6 и ИК-6. По данным фактам были возбуждены уголовные дела.