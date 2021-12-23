Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Сибирский город остался без тепла из-за пожара на ТЭЦ

Несколько районов Улан-Удэ остались без тепла в 30-градусный мороз из-за аварии на ТЭЦ

Фото: Зорикто Дагбаев / РИА Новости

В городе Улан-Удэ Республики Бурятия власти ввели режим ЧП республиканского уровня. Об этом в Instagram сообщила пресс-служба правительства Бурятии.

Утром 23 декабря на ТЭЦ-1 загорелась электрическая проводка. В результате аварии были отключены четыре котла, из-за этого в части районов сибирского города снижена подача тепла. Приостановлена работа детских садов и школ.

Возгорание ликвидировано. На данный момент удалось восстановить подачу теплоносителя, нагретого до 70 градусов.

Сейчас температура воздуха в Улан-Удэ составляет минус 29 градусов.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Власти Германии достигли консенсуса по «Северному потоку-2»
TikTok оказался популярнее Google
Энергию земли будут использовать ради спасения планеты
Samsung откажется от Android в смартфонах
В снесенном памятнике американскому генералу нашли письмо из 19 века
Россиянин распылил в лицо прохожему перцовый баллончик
Сибирский город остался без тепла из-за пожара на ТЭЦ
Синоптик спрогнозировал потепление в Москве к выходным
В РАН рассказали о планах разработать препарат от омикрон-штамма
Модель показала жировые складки на животе и восхитила фанатов
Регионам дали право менять тарифы на электричество
Россияне стали чаще покупать новогодние елки онлайн
Названы города России с наиболее загрязненным воздухом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter