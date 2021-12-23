Сибирский город остался без тепла из-за пожара на ТЭЦ
Несколько районов Улан-Удэ остались без тепла в 30-градусный мороз из-за аварии на ТЭЦ
В городе Улан-Удэ Республики Бурятия власти ввели режим ЧП республиканского уровня. Об этом в Instagram сообщила пресс-служба правительства Бурятии.
Утром 23 декабря на ТЭЦ-1 загорелась электрическая проводка. В результате аварии были отключены четыре котла, из-за этого в части районов сибирского города снижена подача тепла. Приостановлена работа детских садов и школ.
Возгорание ликвидировано. На данный момент удалось восстановить подачу теплоносителя, нагретого до 70 градусов.
Сейчас температура воздуха в Улан-Удэ составляет минус 29 градусов.