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США раскрыли условие для прогресса в переговорах по безопасности с Россией

Белый дом заявил о готовности к переговорам с Россией по безопасности в январе 2022 года

Фото: Greg Nash / Reuters

США готовы к переговорам с Россией по гарантиям безопасности в начале января 2022 года по множеству каналов. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации, его цитирует РИА Новости.

В Вашингтоне отметили, что точная дата и время переговоров еще не определены. Представитель Белого дома раскрыл условие, при котором в дипломатическом взаимодействии по этому вопросу возможен прогресс. По его словам, переговоры будут успешными только в случае деэскалации ситуации вокруг Украины.

Американский чиновник подчернул, что переговоры с Москвой также будут включать озабоченности США по поводу шагов и действий России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны должны немедленно дать Москве гарантии безопасности. По его словам, от этого будет зависеть дальнейшее развитие ситуации на международной арене. Государственный лидер рассказал, что переговоры должны пройти в самом начале нового года в Женеве.

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Екатерина Андреева
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