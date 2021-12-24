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Диетолог назвала способ не потолстеть за зиму

Диетолог Агарвал: чтобы не располнеть за зиму, питание нужно сбалансировать с активностью

Фото: Tim Gouw / Unsplash

Индийский диетолог Нмами Агарвал назвала способ, помогающий не потолстеть за зиму. Об этом сообщает издание The Indian Express.

По словам эксперта, в холодное время года люди реже гуляют и не так физически активны, как летом. В результате сокращается количество энергии, сжигаемой организмом. Если при этом продолжать питаться по-прежнему, наверняка располнеешь.

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Агарвал советует следить за тем, чтобы питание соответствовало физической активности. Если человек менее подвижен, он и есть должен чуть меньше. Например, сократить суточную норму с 2,5 тысячи килокалорий до двух тысяч килокалорий. Это, по мнению диетолога, не такая уж большая жертва. «Делая так, вы не будете отказываться от каких-то продуктов, не будете морить себя голодом и, самое главное, сможете наслаждаться своим планом питания», — объяснила она.

Ранее Агарвал посоветовала сделать диету вкусной и разнообразной. По ее словам, правильное питание сработает только в том случае, если человеку действительно нравится то, что он ест. Иначе худеющий просто бросит диету и не достигнет цели.

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Олег Парамонов
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