Бастующие сотрудники Apple призвали отказаться от покупки продукции компании

Сотрудники американской корпорации Apple объявили о проведении забастовки и призвали людей отказаться от покупки продукции компании в знак протеста против условий труда. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter-аккаунте Apple Together.

Сотрудники требуют от руководства компании обеспечить оплачиваемый больничный, надлежащую психологическую помощь, а также уважительную рабочую обстановку.

Бастующими сотрудниками, которые недовольны условиями труда, дискриминацией по расовым, гендерным признакам в компании, был создан сайт, где они выкладывают отчеты о различных нарушениях, а также открытые письма к руководству корпорации.

Ранее сообщалось, что Apple предоставит каждому сотруднику выплату в размере тысячи долларов для обустройства дома рабочего места. «Эти средства предназначены для того, чтобы помочь вам с домашним рабочим местом. Их можно использовать по своему усмотрению», — отметил в служебной записке генеральный директор компании Тим Кук.