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Apple заплатит сидящим на удаленке сотрудникам

Bloomberg: Apple выплатит по тысяче долларов сотрудникам, работающим из дома

Фото: Unsplash

Apple предоставит каждому сотруднику выплату в размере тысячи долларов для обустройства дома рабочего места. Об этом сообщил в служебной записке генеральный директор компании Тим Кук, пишет Bloomberg.

«Эти средства предназначены для того, чтобы помочь вам с домашним рабочим местом. Их можно использовать по своему усмотрению», — отметил Кук. Он призвал коллег вакцинироваться, чтобы обезопасить себя и окружающих.

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Сотрудники Apple перешли на удаленную работу с началом пандемии коронавируса. С тех пор возвращение в офис несколько раз переносилось, последней датой называлось 1 февраля 2022 года, однако из-за распространения нового омикрон-штамма было принято решение оставить работников сидеть дома. После снятия ограничений сотрудники будут работать из офиса по понедельникам, вторникам и четвергам. Также они смогут трудиться удаленно целый месяц.

В начале декабря компания Google пообещала выплатить по 1600 долларов сотрудникам по всему миру, вынужденным работать из дома из-за омикрон-штамма. Сумма предназначена для поддержки персонала во время пандемии и станет дополнением к надбавке за работу из дома и другим бонусам.

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Платон Щукин
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