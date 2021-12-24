На Украине пригрозили Зеленскому последствиями при аресте Порошенко

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в своем Twitter-аккаунте пригрозил, что попытка ареста и преследование экс-президента Украины Петра Порошенко будет иметь серьезные последствия для нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского.

«Попытка ареста Порошенко будет иметь для Зеленского непоправимые последствия. Можно спросить у [экс-президента Украины Виктора] Януковича», — отметил он.

Кроме того, по мнению бывшего премьера, ответственность будет грозить и судьям, которые будут принимать решение по делу Порошенко. Он напомнил о судьбе украинского судьи Родиона Киреева, который в свое время постановил задержать Юлию Тимошенко, и на арест которого позже парламент Украины предоставил разрешение, однако тот покинул страну.

Яценюк подчеркнул, что власть еще имеет возможность остановиться и не преследовать Порошенко.

Ранее сообщалось, что Петру Порошенко предъявили подозрение в госизмене в рамках дела о закупках угля из Донбасса. В частности, в Службе безопасности Украины (СБУ) политика обвинили в использовании своих полномочий главы государства, чтобы разорвать договоры на угольные поставки из ЮАР.