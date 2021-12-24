В Бурятии астрономы сняли редкое явление

Специалисты Иркутского госуниверситета с помощью метеорной установки SKYLINE сделали снимки редкого явления — множественных спрайтов. Об этом сообщает «Байкал Daily».

Отмечается, что аппаратура засняла электрические разряды в холодной плазме. Уникальный снимок предоставил директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.

Специалисты разъяснили, что спрайты — это недавно открытый вид электрических разрядов в холодной плазме, происходящих на высоте от 50 до 130 километров. То есть, высокие спрайты происходят фактически в космосе.

Редкое явление приставляет собой подобие молнии, бьющей вверх. Впервые оно было зафиксировано в 1989 году, об их физической природе известно мало.