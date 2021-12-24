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Женщины-присяжные признали подручного Шакро Молодого виновным в похищении

«Ъ»: присяжные в Мособлсуде вынесли обвинительный вердикт подручному Шакро Молодого из ВДВ

Фото: Яндекс.Карты

В Московском областном суде коллегия присяжных признала виновными двух фигурантов дела о похищении и вымогательстве 20 миллионов долларов у гражданина США Бориса Минахи. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, восемь присяжных заседателей, большинство из которых женщины, сочли подручного вора в законе Шакро Молодого Батыра Бекмурадова, являвшегося в прошлом майором спецназа ВДВ, организатором преступления против американца. Также обвинительный вердикт вынесен в отношении второго фигуранта дела — бизнесмена Давида Мирзоева, который был признан подстрекателем похищения. Оба подсудимых, как полагают присяжные, не заслуживают снисхождения.

Между тем фигуранты настаивали на своей невиновности. По их словам, они действительно разрабатывали план, чтобы оказать давление на Минахи и заставить его вернуть долг в 20 миллионов долларов, однако добровольно отказались от его реализации.

ФСБ весной 2019 года возбудила уголовное дело о похищении человека и самоуправстве. По версии следствия, в ночь на 9 июня 2016 года неизвестные остановили на Рублевском шоссе BMW 750L, в котором был Минахи. Его и водителя связали, надели им на головы мешки и увезли в какой-то гараж, где угрозами потребовали признать долг в 21 миллион долларов. Затем похитители скрылись.

В марте 2018 года Бекмурадова приговорили к девяти годам за вымогательство в составе ОПГ вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой).

На основании обвинительного вердикта присяжных прокурор в прениях запросит срок фигурантам дела.

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Любовь Ширижик
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