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Apple исправила старую ошибку в iPhone ценой появления новой

Apple исправила ошибку отключения Face ID при ремонте iPhone, но сломала True Tone

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Apple устранила популярную ошибку с экраном iPhone, но сломала важную функцию устройства. Об этом сообщает издание GizChina.

Журналисты обратили внимание на жалобы пользователей iPhone на то, что после ремонта и замены старого экрана в неавторизованном сервисном центре на новый на устройстве отключалась функция разблокировки по лицу. В компании исправили данный недостаток, однако ценой появления новой ошибки.

Некоторые пользователи, которые столкнулись с ошибкой Face ID, сообщили, что проблема устранена. Но после обновления на смартфонах, дисплеи которых были установлены в неофициальных СЦ, отключилась функция True Tone. Данная опция регулирует цвета на iPhone, подстраивая их под условия внешней освещенности таким образом, чтобы картинка на экране была более естественной.

По словам журналистов, компания еще не отреагировала на данную проблему. Ожидается, что инженеры Apple устранят неполадку в ближайшее время.

В начале декабря Apple разрешила пользователям ремонтировать iPhone в неофициальных сервисных центрах. В настройках телефона также появился раздел, в котором отображалась история ремонта конкретного устройства.

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Андрей Ставицкий
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