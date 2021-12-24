В России запустят ретро-туры на поездах с паровозной тягой

В России решили запустить ретро-туры на поездах, где в качестве локомотива будут использованы паровозы. О таких планах заявил заместитель начальника «Горьковской железной дороги» (ГЖД) по взаимодействию с органами власти Владимир Тюленев, пишет «Интерфакс».

По его словам Тюленева, филиал РЖД займется реализацией ретро-туров в ближайшее время. Путешествия организуют в Нижнем Новгороде в направлении таких пригородов, как Богородск (станция Кожевенная), в сторону Семенова, а также в другие регионы, входящие в ГЖД. Тянуть составы ретро-поезда будет скоростной паровоз П36, который сейчас выставлен в музее паровозов под открытым небом на окраине Нижнего Новгорода.

«У нас в музее есть паровоз П-36. Так вот мы его обследовали и приняли решение его восстановить. Он соответствует всем требованиям, несмотря на то, что он такой пенсионер у нас. Изюминка в том, что паровозу П-36, который стоит в музее, мы дадим вторую жизнь», — отметили в компании.

Паровоз П-36 — модель паровоза советского производства, выпускавшегося Коломенским заводом с 1950 по 1956 годы. Он мог развивать и держать скорость до 130 километров в час, ходил в составе поезда «Красная стрела». Паровозы этой серии эксплуатировались до 1960-х годов. На сегодняшний день в России действует два ретро-маршрута, где продолжает работать П-36: Селигер и Сортавала — Рускеала.

Ранее в ноябре в Башкирии запустили «Хогвартс-экспресс», который курсирует между Стерлитамаком и Белым озером. Так, в поезде можно встретить героев саги о Гарри Поттере: Волан-де-Морта, Хагрида и даже Добби.