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Европе предрекли катастрофические последствия в случае конфликта с Россией

Политолог Грациани: конфликт НАТО с Россией превратит Европу в театр военных действий

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Расширение НАТО, начавшееся после распада Советского Союза, объективно представляет угрозу России, но Москва не намерена скатываться в круговорот провокаций. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

По мнению специалиста, провокационные действия альянса на российских границах и в других «точках кипения», вроде Донбасса или Черного моря, могут привести к конфликту с Россией.

При этом в случае военной эскалации ее последствия окажутся катастрофическими для Европейского союза, предупредил эксперт. «Европа превратилась бы в театр военных действий с немыслимыми последствиями для всего земного шара», — предрек Грациани.

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что курс на втягивание Украины в НАТО с последующим появлением ракет у российских границ создает неприемлемые угрозы безопасности России и провоцирует серьезные военные риски. По словам дипломата, высокий градус конфронтации, вызванный действиями Вашингтона, может стать причиной масштабного конфликта в Европе.

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Валентина Шварцман
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