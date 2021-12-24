Европе предрекли катастрофические последствия в случае конфликта с Россией

Расширение НАТО, начавшееся после распада Советского Союза, объективно представляет угрозу России, но Москва не намерена скатываться в круговорот провокаций. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

По мнению специалиста, провокационные действия альянса на российских границах и в других «точках кипения», вроде Донбасса или Черного моря, могут привести к конфликту с Россией.

При этом в случае военной эскалации ее последствия окажутся катастрофическими для Европейского союза, предупредил эксперт. «Европа превратилась бы в театр военных действий с немыслимыми последствиями для всего земного шара», — предрек Грациани.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что курс на втягивание Украины в НАТО с последующим появлением ракет у российских границ создает неприемлемые угрозы безопасности России и провоцирует серьезные военные риски. По словам дипломата, высокий градус конфронтации, вызванный действиями Вашингтона, может стать причиной масштабного конфликта в Европе.