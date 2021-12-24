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Лавров заявил о военных рисках из-за втягивания Украины в НАТО

Лавров заявил об угрозе масштабного конфликта в Европе из-за втягивания Украины в НАТО

Фото: пресс-служба МИД РФ

Курс на втягивание Украины в НАТО с последующим появлением ракет у российских границ создает неприемлемые угрозы безопасности России и провоцирует серьезные военные риски. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По словам дипломата, высокий градус конфронтации, вызванный действиями Вашингтона, может стать причиной масштабного конфликта в Европе. «Считаем, что прежде всего необходимо понизить градус конфронтации, вызванный тем, как американские коллеги "опекают" своих украинских протеже», — отметил он.

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Лавров напомнил, что 7 декабря между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным состоялась беседа, в ходе которой главной темой стал украинский кризис и отсутствие прогресса в выполнении минских соглашений по Донбассу.

«Президент России Владимир Путин на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на демонтаж "Минска" и договоренностей, достигнутых в "нормандском формате" (Россия, Украина, ФРГ, Франция — прим. «Ленты.ру»), высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Украины против Донбасса», — заключил министр.

Ранее Сергей Лавров заявил о важности полноценного диалога с Вашингтоном. Он отметил, что диалог России и США послужил бы урегулированию региональных конфликтов.

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Анжелика Бережная
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