Лавров заявил о важности полноценного диалога с Вашингтоном

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил о важности полноценного диалога с Вашингтоном для обеспечения глобальной стабильности. Об этом дипломат заявил в интервью боснийско-герцеговинской газете Oslobodenje.

Комментируя тезис о Боснии и Герцеговине как «жертве российско-американского противостояния» глава российского МИД выразил надежду, что у администрации Байдена хватит политической воли не превращать Балканы во фронт антироссийского противостояния. «Надеемся, что у администрации Байдена хватит политической воли и разума, чтобы не превращать Балканы в еще один фронт антироссийского противостояния, иначе это обернется пагубными последствиями для Европы в целом», — сказал он.

Лавров также подчеркнул, что диалог России и США послужил бы урегулированию региональных конфликтов, а курс на втягивание Киева в НАТО с возможностью появления у границ РФ ракет создает военные риски« для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе».