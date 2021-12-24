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Подавшего в суд на Деда Мороза россиянина призвали наказать

Юрист Троицкая назвала фейковой новость об иске Мирзоева к Деду Морозу

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Юрист из Санкт-Петербурга Эльнара Троицкая призвала наказать своего коллегу Игоря Мирзоева за распространение «фейковой новости» об иске к Деду Морозу о невыполненных желаниях. Об этом пишет РИА Новости.

Жалоба Троицкой была направлена в УМВД по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга, Куйбышевский районный суд и прокуратуру города. Юрист потребовала наказать Мирзоева за «фейковую новость». По ее мнению, иска на самом деле не было. Также она попросила наказать мужчину «за оскорбление чувств верующих в Деда Мороза».

«Он не первый раз уже вводит СМИ в заблуждение своими исками, которые никто не принимает», — сказала Троицкая.

О том, что Мирзоев подал в суд на взыскание с Деда Мороза 10 миллионов рублей, 23 подарков и исполнения заветных желаний, стало известно 22 декабря. По словам истца, занятием Деда Мороза является раздача подарков, однако он не выполняет взятые на себя обязательства. При этом за волшебником стоит «полноценная корпорация, которая собирает огромные деньги со всех россиян».

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Марина Совина
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