Оценена вероятность отказа от доллара во всем мире

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин оценил вероятность отказа от доллара во всем мире в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, американский доллар продолжит оставаться доминирующей резервной валютой, так как такой расклад устраивает большинство участников международных валютных и торговых отношений.

Эксперт заявил, что не верит в отказ США от доллара в пользу какой-либо другой валюты. Он добавил, что в настоящее время доля доллара в резервах мировых центральных банков продолжает снижаться, а в международных операциях растет роль других валют. При этом скорого «обнуления» позиций доллара Шульгин призвал не ждать.

Ранее руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина назвала условие, при котором в скором времени можно будет купить на доллар больше одного евро. По ее словам, причиной давления на евро стало резкое ожидание рынка более активных шагов ФРС США по ужесточению монетарной политики и, следовательно, росту доходности на долларовые активы.