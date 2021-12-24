Экс-подполковник СБУ заявил о действующих на Украине британских наемниках

Экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что в стране действуют британские наемники. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал Прозоров со ссылкой на собственные источники, британцы «плотно обживают юг Украины» и «прописались в Николаеве, куда на авиабазу Кульбакино регулярно приходят борта из Альбиона». По его словам, британские строители и специалисты по логистике принимают участие в строительстве военно-морской базы в Очакове в Николаевской области на юге Украины. При этом их охраняют бойцы британской частной военной компании (ЧВК).

При этом Прозоров затруднился оценить численность британских специалистов и охраняющих их бойцов ЧВК.

Ранее издание Time сообщило, что основатель частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс предлагал Украине ряд значительных сделок в оборонной сфере. В феврале 2020 года он вел переговоры о создании новой ЧВК, которая должна была формироваться из ветеранов вооруженного конфликта в Донбассе. Другая сделка касалась создания в стране фабрики по производству боеприпасов. Как минимум одно из предложений Принса Украине соответствовало геополитическим интересам США.