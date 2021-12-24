Фигура 46-летней звезды «Отчаянных домохозяек» в купальнике восхитила фанатов

Американская актриса Ева Лонгория поделилась снимком в откровенном образе и восхитила фанатов. Фотография появилась на ее странице в Instagram.

46-летняя звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» показала свою фигуру в розовом слитном купальнике с бретелью на одном плече. Актрису запечатлели возле бассейна на территории ее дома. Волосы Лонгории собраны в высокий хвост, а в качестве украшений она выбрала серьги-кольца. «Вот как выглядит Рождество в Лос-Анджелесе», — подписала она пост, который набрал больше 240 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости и принялись писать ей комплименты в комментариях. «Вау! Невероятная», «Сногсшибательна», «Вот это тело!», «Ты очень горяча! Боже, пощади», «Выглядишь отлично!», «Этот цвет прекрасно на тебе смотрится», — высказались они.

Ранее в декабре Ева Лонгория появилась на публике в прозрачных брюках. Она посетила вечеринку собственного бренда текилы Casa Del Sol Tequila в наряде черного цвета, который состоял из облегающего боди, пиджака и брюк из прозрачной ткани, открывавших ее нижнее белье.