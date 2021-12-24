Горбачев заявил об ударившем в голову США высокомерии

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что после распада СССР высокомерие ударило в голову США. Его слова в пятницу, 24 декабря, приводит РИА Новости.

Так он ответил на вопрос, можно ли было после распада Советского Союза выстроить отношения с США, не ударив по суверенитету России.

«Как в таком положении рассчитывать на равноправные отношения с США, с Западом? Это первое. Второе, и не менее важное, это триумфаторские настроения на Западе, особенно в США. Им ударило в голову высокомерие, самоуверенность. Объявили победу в холодной войне. А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки. Нет, "победители" решили строить новую империю. Отсюда пошла идея расширения НАТО», — сказал экс-президент.

В ноябре Горбачев заявил, что отношения России и США не должны превращаться в «диалог глухих». Горбачев напомнил, что на встрече в Женеве российский президент Владимир Путин и американский лидер Джо Байден подтвердили приверженность принципу недопущения ядерной войны