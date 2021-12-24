Горбачев высказался об обсуждении Россией и США вопросов безопасности

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что поддерживает обсуждение Россией и США вопросов коллективной безопасности и надеется на результат. Его слова приводит РИА Новости

Горбачев отметил, что новое российское правительство после распада СССР «вяло реагировало» на «триумфаторские настроения», которые возникли на Западе, и в особенности в США, а потом решили «валить вину на Горбачева».

«Ничего умнее не придумали. А Парижскую хартию, идеи коллективной безопасности, создания Совета Безопасности для Европы, которые серьезно обсуждались в 1991 году, предали забвению. И все-таки я считаю, что вернуться к этим идеям еще не поздно», — заявил экс-генсек.

Он заверил, что поддерживает начавшийся после российско-американского саммита процесс и надеется, что в конечном счете европейские страны смогут чувствовать себя в безопасности.

Горбачев отметил, что в начале 90-х, после распада СССР, высокомерие ударило в голову США. «Объявили победу в холодной войне. А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки. Нет, "победители" решили строить новую империю. Отсюда пошла идея расширения НАТО», — сказал экс-президент.