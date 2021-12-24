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Ближайший соратник Ельцина признал свою вину в развале СССР

Председатель ВС РСФСР Хасбулатов: СССР добила борьба Ельцина с Горбачевым, а не Запад
Михаил Горбачев и Борис Ельцин

Михаил Горбачев и Борис Ельцин. Фото: Геннадий Гальперин / Reuters

Председатель Верховного Совета (ВС) РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина Руслан Хасбулатов в разговоре с «Лентой.ру» признал свою вину в развале Союза. По его словам, наибольший урон Союзу нанесло само руководство государства. Так он ответил первому президенту СССР Михаилу Горбачеву, заявившему о причастности западных элит к развалу страны.

«Как кто главный виновник? Главный виновник — это мы. И я в том числе. К сожалению, мы вредили своему государству», — заявил он.

По словам Хасбулатова, Союз добила борьба за власть между Горбачевым и Ельциным, а не действия Запада. «Это все их тщеславие. Никакого отношения к интересам народа их борьба не имела», — добавил он.

Что касается отношения Запада к развалу СССР, то Хасбулатов считает, что на Западе неоднозначно относились к идее распада СССР, осознавая риски, которые он может принести.

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«Они боялись распыления атомного оружия, это был большой страх, в том числе для их разведывательных сообществ, — сказал собеседник “Ленты.ру”. — И президент Буш (41-й президент США Джордж Буш-старший — прим. «Ленты.ру») сам говорил, что хочет иметь дело с союзным центром, и ему не нравятся разговоры о том, что Киев хочет выйти из совета».

Ранее первый президент СССР Михаил Горбачев заявил, что западные элиты напрямую причастны к развалу СССР. При этом он указал на то, что бывший министр обороны США Дик Чейни считал его «неисправимым коммунистом» и предпочитал иметь дела с Борисом Ельциным.

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Роман Кирьянов
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