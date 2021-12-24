Горбачев ответил на вопрос о причастности Запада к развалу СССР

Последний лидер СССР Михаил Горбачев положительно ответил на вопрос о причастности западных элит к развалу Советского Союза. Об этом он рассказал в интервью «Интерфаксу», которое было опубликовано в пятницу, 24 декабря.

По его словам, еще до распада единого государства у Кремля была информация о том, что в высших эшелонах власти западных стран «были люди, которые потирали руки, видя наши трудности».

«В кабинете [президента США] Джорджа Буша (старшего — прим. «Ленты.ру») была целая фракция во главе с министром обороны [Диком] Чейни. Они говорили: "Горбачев неисправимый коммунист, надо делать ставку на [Бориса] Ельцина"», — отметил он, добавив, что «после распада Союза они не скрывали своей радости».

Советский Союз распался после заключения в декабре 1991 года Беловежских соглашений руководителями РСФСР, Украинской и Белорусской ССР, которые разделили единое государство. В ходе этих событий президент СССР Михаил Горбачев отказался от борьбы и был отстранен от власти.