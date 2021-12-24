Google предостерегли от компенсации потерь из-за штрафа за счет пользователей

Google, скорее всего, выплатит России оборотный штраф в размере 7,2 миллиарда рублей, когда убедится в юридической правомерности решения, считает эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что корпорация может компенсировать потери за счет пользователей. Но такой ход грозит оттоком пользователей.

Подобных исков у Google, как и у других IT-гигантов, много в разных странах. Корпорация будет вынуждена выплатить штраф, потому что у нее нет желания уходить с такой прибыльной территории, как Россия, считает Геллер.

«На Google это вряд ли скажется. Максимум, что может быть, это перекладывание этой финансовой ответственности на пользователей в каких-то своих сервисах. Но тут Google надо быть осторожнее, потому что чем сервисы дороже, тем больше людей уходит», — заметил эксперт.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал Google на сумму в размере 7,2 миллиарда рублей за систематическое неудаление запрещенной информации. Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП. Это первый случай, когда российский суд наложил на IT-компанию оборотный штраф.

В сентябре представители Роскомнадзора заявили о готовности назначать оборотные штрафы против крупных американских IT-компаний, пригрозив санкциями корпорациям Google, Facebook и Twitter.

