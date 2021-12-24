Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Google предостерегли от компенсации потерь из-за штрафа за счет пользователей

IT-эксперт Геллер: Google может переложить финансовую ответственность на пользователей

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Google, скорее всего, выплатит России оборотный штраф в размере 7,2 миллиарда рублей, когда убедится в юридической правомерности решения, считает эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что корпорация может компенсировать потери за счет пользователей. Но такой ход грозит оттоком пользователей.

Подобных исков у Google, как и у других IT-гигантов, много в разных странах. Корпорация будет вынуждена выплатить штраф, потому что у нее нет желания уходить с такой прибыльной территории, как Россия, считает Геллер.

«На Google это вряд ли скажется. Максимум, что может быть, это перекладывание этой финансовой ответственности на пользователей в каких-то своих сервисах. Но тут Google надо быть осторожнее, потому что чем сервисы дороже, тем больше людей уходит», — заметил эксперт.

Материалы по теме:
Скоординированная травля. Фейковые новости отравляют жизнь невинным людям. Как это остановить?
Скоординированная травля.Фейковые новости отравляют жизнь невинным людям. Как это остановить?
17 декабря
Все сложилось. Складные телефоны, Apple без инноваций и ремонт на коленке: что происходило со смартфонами в 2021 году
Все сложилось.Складные телефоны, Apple без инноваций и ремонт на коленке: что происходило со смартфонами в 2021 году
18 декабря

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал Google на сумму в размере 7,2 миллиарда рублей за систематическое неудаление запрещенной информации. Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП. Это первый случай, когда российский суд наложил на IT-компанию оборотный штраф.

В сентябре представители Роскомнадзора заявили о готовности назначать оборотные штрафы против крупных американских IT-компаний, пригрозив санкциями корпорациям Google, Facebook и Twitter.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
В России провели залповый пуск гиперзвуковых ракет «Циркон»
Офис генпрокурора Украины подтвердил планы арестовать Порошенко
Google предостерегли от компенсации потерь из-за штрафа за счет пользователей
Европе предрекли катастрофические последствия в случае конфликта с Россией
Жертвы спавшего со студентками актера Джеймса Франко обвинили его в безразличии
На Украине назвали условие переговоров Зеленского с Путиным
Доктор Мясников предупредил об опасности популярного препарата
Россияне массово расхотели отдыхать в Крыму по одной причине
На Украине подорожает вода
В «Газпроме» рекордно вырастут зарплаты
Владелец «Спартака» обвинил бывшего гендиректора клуба в отмывании денег
Ургант высмеял плакаты журналистов на пресс-конференции Путина
Украина предъявила обвинение главе Минтранса России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter