Компании в Крыму начали скрывать данные о владельцах

Юридические лица в Крыму и Севастополе начали закрывать информацию о владельцах, чтобы защититься от рисков западных санкций. Это следует из выборки крымских компаний, по которым отсутствует публичная информация об учредителях (акционерах). Об этом в пятницу, 24 декабря, пишет РБК.

Как следует из выборки из ЕГРЮЛ, подготовленной по просьбе издания аналитиками компании «Контур», по меньшей мере 60 юридических лиц на территории полуострова, учрежденных в форме обществ с ограниченной ответственностью (ООО), в 2021 году воспользовались опцией, позволяющей закрыть информацию об учредителях (участниках) или директорах. У всех этих компаний в разделе «Сведения об участниках/учредителях юридического лица» внесена запись об ограничении доступа к информации. Примерно у половины из них в ЕГРЮЛ также не представлена информация о директоре.

Среди таких компаний есть и крупные инвесторы. Большинство крымских юрлиц, закрывших сведения о своих участниках, сделали это во втором полугодии 2021 года, некоторые — в декабре. Сведения о компаниях, доступ к которым был ограничен, могут быть предоставлены исключительно госорганам, Банку России и судам.

В 2019 году Правительство России дало право компаниям ограничивать сведения о себе, определив случаи, когда доступ к сведениям из ЕГРЮЛ может быть ограничен. Среди них — местонахождение юрлица на территории Республики Крым или города Севастополя. Доступ к сведениям ограничивается местными управлениями ФНС по заявлению юрлица.

Крым стал частью России по итогам референдума, который был проведен в марте 2014 года. В том же году со стороны США, Евросоюза и ряда других стран были введены антироссийские санкции. Экономические ограничения регулярно продлеваются.