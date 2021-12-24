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У больной раком звезды фильма «Большая перемена» парализовало половину лица

У актрисы Светланы Крючковой парализовало половину лица после перенесенного коронавируса

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

У больной раком советской и российской актрисы театра, кино и озвучания Светланы Крючковой парализовало половину лица после тяжело перенесенного коронавируса. Об этом она рассказала в беседе с KP.RU.

Звезда фильма «Большая перемена» отметила, что 2021 год стал для нее непростым. После COVID-19 у народной артистки РСФСР возникло множество осложнений. По этой причине ей пришлось отказаться от предложений по работе.

Крючкова подчеркнула, что ее спасало чувство юмора. Она также поблагодарила помогавших ей близких и врачей из военно-медицинской академии. Известно, что неврологи данного медучреждения смогли поправить здоровье актрисе, так как, помимо прочего, у нее развилась депрессия и бессонница.

Ранее у Светланы Крючковой диагностировали рак четвертой стадии. Актриса проходила курс лечения в Германии, врачи поздно обнаружили опухоль. Народная артистка РСФСР пережила более десятка операций и две черепно-мозговые травмы.

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Сергей Равин
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