Двое российских машинистов помогли раскрыть убийство у железной дороги

В Челябинской области было раскрыто убийство благодаря машинистам двух поездов, которые проезжали мимо места преступления в тот момент, когда злоумышленники добивали своего товарища и закапывали его тело. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает Znak.com.

По данным издания, убийство было совершено 21 февраля 2021 года. Двое россиян, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорились с товарищем и решили убить его. Они избили потерпевшего и вывезли его на пустырь, который находился в нескольких десятках метров от железной дороги. За рулем был сын обвиняемого, который не знал о планах отца и его подельника. Убийцы заметили, что их жертва еще жива, и добили его топором, после чего стали закапывать тело недалеко от места убийства.

Когда мужчины добивали жертву, мимо проезжал поезд, машинист которого заметил происходящее у железной дороги. Он сообщил об увиденном своему коллеге из встречного поезда по рации и попросил снять все на видео. Второй машинист так и поступил, после чего отправил запись в полицию. Видео помогло задержать преступников по горячим следам.

На них завели дело по статье статьи 105 УК РФ («Убийство группой лиц по предварительному сговору»). Дело будет рассматриваться в Челябинском областном суде.