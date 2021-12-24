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Названа дата перенесенного из-за заражения участниц финала конкурса «Мисс Мира»

Новой датой проведения финала конкурса «Мисс Мира — 2021» назвали 16 марта 2022 года

Фото: страница Miss World в Facebook

Организаторы «Мисс Мира» назвали дату проведения финала конкурса, который был перенесен из-за заражения участниц. О новом времени проведения мероприятия сообщается на странице конкурса в Facebook.

«Организация "Мисс Мира" рада объявить 16 марта 2022 года новой датой всемирной трансляции конкурса "Мисс Мира — 2021" и его юбилейного 70-го финала со стадиона José Miguel Agrelot Coliseum в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико», — говорится в сообщении.

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Решение о переносе было принято 17 декабря, в день, когда должен был состояться финал конкурса, после тестирования участниц и организаторов на наличие новой коронавирусной инфекции. «Сегодня утром были подтверждены дополнительные случаи заражения. После консультаций с представителями здравоохранения и экспертами было принято решение об отсрочке», — было объявлено на странице конкурса. Позже выяснилось, что тест на COVD-19 дал положительный результат у 23 из 97 участниц и 15 сотрудников конкурса.

Ранее сообщалось, что победительницей конкурса «Мисс Вселенная — 2021» стала представительница Индии Харнааз Сандху. Финал конкурса прошел в городе Эйлат в Израиле.

Никита Савин
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