Тюменский филармонический оркестр сыграет известные песни из мультфильмов

В Тюменской филармонии 25 декабря пройдет два концерта «Новогодняя Мультсимфония» с композициями из мультфильмов. Об этом сообщается на сайте «Тюменского концертно-театрального объединения» (ТКТО).

«Встречи с музыкой позволяют совсем юным слушателям прикоснуться к богатейшей музыкальной культуре, впервые увидеть музыкальные инструменты, запомнить и полюбить их звучание», — рассказали организаторы.

Первый концерт состоится в 12:00, второй — в 18:00.

Талисманом концерта станет Микки Маус, персонаж мультфильмов студии Disney.

Ранее сообщалось, что Казанский Кремль представит более 30 новогодних программ. Горожане смогут увидеть театрализованные представления, побывать на тематических экскурсиях, посетить творческие занятия и интерактивное шоу. В центре «Эрмитаж-Казань» открылась новогодняя выставка «Музыкальное волшебство. Механические куклы и антикварные редкости XVIII-XX веков», а также выставка «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII-XX веков из собрания Государственного Эрмитажа», которая включает в себя 294 уникальных экспоната.