Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» представит более 30 новогодних программ. Слова замдиректора учреждения по научной работе Светланы Коноваловой передает «Татар Информ».

В число активностей, подготовленных для посетителей в преддверии Нового года, входят театрализованные представления, тематические экскурсии, творческие занятия и интерактивное шоу.

Так, например, в Центре «Эрмитаж-Казань» состоялось открытие новогодней выставки «Музыкальное волшебство. Механические куклы и антикварные редкости XVIII-XX веков» из коллекции Музея «Собрание». Она посвящена редким экспонатам из фондов крупнейшего частного музея Европы.

Появилась также выставка «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII-XX веков из собрания Государственного Эрмитажа», которая включает в себя 294 уникальных экспоната. Отмечается, что около 60 из них выставляются впервые за всю историю самого Эрмитажа, поскольку предметы искусства были отреставрированы специально для этого события.

Ранее сообщалось, что в Тарастане откроют семь глэмпингов в честь новогодних праздников. На их территории гостям будут доступны теплые домики, бани, чаны с горячей водой, мангальные зоны. Кроме того, для отдыхающих организуют новогоднюю программу с активным отдыхом.