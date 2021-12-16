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В Тарастане откроют семь глэмпингов в честь новогодних праздников

Семь глэмпингов будут работать для гостей в разных частях Татарстана на праздниках

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Семь глэмпингов будут работать в разных частях Татарстана на предстоящих праздниках. Об этом сообщает информационное агентство «Татар Информ».

Известно, что в честь Нового года откроются глэмпинги «Лебедино ECO» в Алексеевском районе, My Ahome в поселке Шуран Лаишевского района, «Лесная поляна», Glamptown на озере Комсомольское в Казани, «Дикая дача» в Пестречинском районе и «Камский трофей» в Камском Устье и Urman Camp в столице республики.

«Глэмпинги приобретают все большую популярность. В Татарстане открылось много таких загородных объектов. И встретить Новый год или провести новогодние каникулы на природе в лесу можно в очень комфортных условиях», — подчеркнул председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

Отмечается, что на территории глэмпингов гостям будут доступны теплые домики, бани, чаны с горячей водой, мангальные зоны. Кроме того, для отдыхающих организуют новогоднюю программу с активным отдыхом.

Ранее появилась информация о том, что в Башкирии захотели построить глэмпинги в виде юрт в популярных среди туристов местах. Первые объекты этого типа могут появиться в Бурзянском, Белокатайском и Зилаирском районах республики. Их планируется строить на природе. Авторы идеи указали, что при возведении глэмпингов почва не затрагивается, поэтому их можно будет разместить даже в заповедниках.

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Майя Пономаренко
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