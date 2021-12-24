Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины. Об этом украинский политик сообщил в своем Twitter.

«Продолжили регулярный обмен мнениями по двусторонней повестке дня, вопросам безопасности и ситуации вокруг Украины. Обсудили дальнейшие шаги по достижению мира», — написал Ермак.

Ранее Ермак заявил, что все стороны Трехсторонней контактной группы по Донбассу договорились вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня в регионе. «Наши многомесячные усилия по возвращению к полному соблюдению режима прекращения огня окупились», — написал Ермак. Он назвал договоренности «шагом к деэскалации на востоке».

21 декабря стало известно, что Украина передала партнерам комплексные инициативы по разблокировке мирного процесса в Донбассе. Документ содержит 10 конкретных шагов.